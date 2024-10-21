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15:13, 21 октября 2024Путешествия

Пассажирка севшего из-за угрозы взрыва самолета рассказала о пережитом

RNZ: самолет Air New Zealand получил угрозу взрыва в аэропорту Сиднея

Пассажирка самолета Air New Zealand, севшего из-за угрозы взрыва в Австралии, рассказала о пережитом. Своими впечатлениями она поделилась с порталом RNZ.

Лайнер прибыл в аэропорт Сиднея из Веллингтона, Новая Зеландия, 19 октября. Хотя воздушное судно получило сообщение о бомбе на борту, посадка прошла благополучно, и никто из 154 человек не пострадал.

Участница рейса Пенни Нел рассказала, что узнала о произошедшем из новостей, сидя в самолете. По ее словам, после приземления борт изолировали на полосе. На место прибыли машины спецслужб, а пассажиров не выпускали более полутора часов.

«Один из попутчиков очень разволновался и испугался. Он стал шуметь, и потребовалось несколько членов экипажа, чтобы заставить говорить потише, потому что, очевидно, он вызывал беспокойство у остальных пассажиров», — вспомнила Нел.

Когда людей все же выпустили из самолета, их попросили выстроиться у стены и подвергли проверке со служебной собакой. «Надеюсь, кто-то просто разыграл глупую шутку и устроил такой беспорядок», — отметила пассажирка.

Она похвалила экипаж и сотрудников полиции, которые вели себя очень профессионально. «Я чувствую себя немного взвинченной, адреналин еще не выкипел», — заключила женщина.

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      Мария Борисова
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