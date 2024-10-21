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14:38, 21 октября 2024Силовые структуры

Продюсер Александр Роднянский получил заочно 8,5 года колонии

Суд заочно приговорил продюсера Роднянского к 8,5 года за фейки о ВС России
Начало событий в новости Раскрыт запрашиваемый прокурором срок для продюсера Роднянского

Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

В Москве суд заочно приговорил кинопродюсера Александра Роднянского (признан иноагентом в России) к 8,5 года за фейки о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции города.

Он признан виновным по части 2 статьи 207.3 УК РФ («Распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации по мотивам политической ненависти»). Продюсер будет отбывать наказание в колонии общего режима. В приговоре суда говорится: «Наказание прошу считать заочным». Кроме того, ему будет запрещено администрировать интернет-ресурсы в течение четырех лет. Также суд снял арест с имущества и счетов, принадлежащих Роднянскому, так как в обеспечительной мере отпала необходимость.

По данным ТАСС, уголовное дело против кинопродюсера возбудили после его постов, опубликованных в социальных сетях, о якобы обстрелах Вооруженными силами (ВС) России Мариуполя, Запорожской области и Киева. Отмечается, что по этому же делу проходит режиссер Иван Вырыпаев (признан иноагентом в России). Суд приговорил его заочно к 7,5 года колонии.

Ранее сообщалось, что прокурор запрашивал для Роднянского 9,5 года лишения свободы.

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      Анна Габай
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