Россиянам назвали способ быстро и бесплатно подключить газ на даче

Эксперт Бабенко: газ на даче можно подключить бесплатно по новой программе

Владельцы дач могут быстро и бесплатно подключить газ на участке по новой программе социальной газификации для садовых некоммерческих товариществ (СНТ). О способе рассказала россиянам директор по реализации услуг Средневолжской газовой компании Наталья Бабенко, пишет RT.

Однако для этого нужно соблюсти ряд условий. Так, дача должна быть частью газифицированного населенного пункта, а само домовладение — иметь регистрацию в ЕГРН. Помимо этого, собрание членов СНТ должно одобрить строительство газопровода.

Чтобы подключить газ по программе, следует подать заявку в газораспределительную компанию, которая внесет конкретный дачный дом в план газификации. Причем важно, чтобы как можно больше владельцев дач из одного СНТ подали документы с аналогичной просьбой. «Чем больше количество заявок, тем выше шансы включения СНТ в действующую программу или план следующего года», — заключила эксперт.

Ранее российских дачников предупредили о новых налогах. Их придется платить тем, кто зарегистрировал бани и сараи по дачной амнистии.