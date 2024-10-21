Российские военные рассказали о просящих эвакуации латиноамериканских наемниках

РИА Новости: обороняющие Часов Яр наемники из Латинской Америки просят эвакуации

Наемники из Латинской Америки, обороняющие город Часов Яр на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Донецкой народной республике (ДНР), просят об эвакуации. Об этом, ссылаясь на радиоперехваты, рассказали бойцы Южной группировки войск ВС РФ, передает РИА Новости.

«Очень много перехватываем их просьб об эвакуации, известно, что среди них (испаноязычных наемников — прим. «Ленты.ру») есть раненые», — сказали военные.

На переданных ими записях радиоперехватов наемники из Колумбии жалуются на невозможность уснуть из-за постоянных обстрелов из артиллерии и минометов. Они также подтверждают, что среди латиноамериканских наемников много раненых. «Мы на пределе. В общем, Гуай, нам нужна поддержка состава. Поддержка состава и посмотреть, как эвакуировать этого ущербного…», — сказал один из военных.

Ранее в сеть попало видео с камеры, найденной на теле одного из испаноязычных наемников. На найденных кадрах запечатлена попытка получивших ранения латиноамериканцев эвакуироваться в тыловые районы.