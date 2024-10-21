Стало известно о блокировании группировки ВСУ в Селидове

ТАСС: группировка ВСУ в Селидове оказалась заблокирована

Подразделения Вооруженных сил Украины (ВСУ) в населенном пункте Селидово на покровском направлении оказались заблокированы, об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на силовые структуры.

Как сообщил собеседник агентства, все дороги, которые ведут из города, уже находятся под огневым контролем Вооруженных сил России (ВС РФ).

Он добавил, что шансов безопасного выхода из города у украинских войск не осталось, а клещи вокруг города продолжают смыкаться.

Ранее боец ВСУ с позывным Мучной заявил, что ВС России отрезали все пути снабжения под Селидово, кроме одного небезопасного, теперь ситуация в зоне боевых действий на этом участке фронта напоминает сценарий взятия под контроль российскими войсками Угледара.