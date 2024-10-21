Суд ограничил свободу двум медсестрам на два года по делу о невыжившей школьнице

Под Пензой суд вынес приговор двум медсестрам за смерть школьницы в поезде

Под Пензой Колышлейский районный суд приговорил двух медсестер из Краснодонска к двум годам ограничения свободы по делу о не выжившей 12-летней школьницы в поезде «Томск — Адлер». Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре Пензенской области.

Как установил суд, в декабре 2023 года 125 детей из Луганской народной республики в сопровождении взрослых возвращались на поезде после отдыха в Тюменской области. В пути одна 12-летняя школьница плохо себя почувствовала. Медсестры ее осмотрели и зафиксировали у нее повышенную температуру. После осмотра ей дали жаропонижающее. В Пензенской области ребенку стало хуже. Прибывшие на станцию Колышлее медики констатировали, что ребенок не выжил в результате сочетания вирусного заболевания и бактериальной пневмонии. Суд установил, что подсудимые проявили преступную небрежность и не обеспечили должное наблюдение за больной. Также они не оценили тяжесть ее состояния и не предприняли мер для госпитализации девочки.

Женщины признаны виновными по части 2 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей»). Во время заседания свою вину они признали. С учетом смягчающих обстоятельств, суд приговорил их к двум годам ограничения свободы с возложением на них ряда дополнительных обязанностей.

Ранее сообщалось, что в Забайкалье суд вынес приговор двум врачам, у которых на приеме не выжил трехлетний пациент.