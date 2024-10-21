В Британии признали неспособность защитить свое небо в случае конфликта

Эллвуд: нехватка средств ПВО делает Британию уязвимой на случай ракетной атаки

Нехватка средств противовоздушной обороны (ПВО) делает Великобританию уязвимой в случае ракетной атаки со стороны потенциальных противников. Неспособность защитить небо в случае конфликта признал экс-председатель комитета по обороне Палаты общин британского парламента Тобиас Эллвуд, его цитирует газета i.

Специалист отметил, что, в случае если кто-то начнет атаковать страну посредством гиперзвуковых ракет, британские средства ПВО будут перегружены. Это приведет к угрозе массированных бомбардировок в Лондоне. В связи с этим Великобритания должна инвестировать в разработку собственной системы противовоздушной обороны для защиты критической инфраструктуры, чтобы она смогла составить конкуренцию израильскому «Железному куполу».

Мнение Эллвуда разделяет теневой министр обороны от оппозиционной Консервативной партии Джеймс Картлидж. Он обратился к лейбористскому правительству с призывом ускорить создание средств ПВО и необходимых боеприпасов. Это необходимо в условиях широкого применения беспилотников и разработки гиперзвуковых ракет другими странами. В статье также упоминается, что британские ВВС не смогли сбить крылатые ракеты, запущенные 1 октября из Ирана по направлению Израиля.