В Энергодаре восстановили водоснабжение после обстрела ВСУ

Администрация Энергодара: водоснабжение восстановлено после обстрела ВСУ

В городе-спутнике Запорожской атомной электростанции (ЗАЭС) Энергодаре восстановили водоснабжение после обстрела со стороны Вооруженных сил Украины. Об этом в Telegram-канале сообщил глава городской администрации Эдуард Сеновоз.

Он уточнил, что водоснабжение восстановлено полностью. Как только позволит обстановка, специалисты приступят к восстановлению энергоснабжения и оценке последствий атаки.

21 октября Энергодар оказался частично обесточен в результате артиллерийского обстрела ВСУ. «В городе отсутствует вода. Специалисты приступят к оценке повреждений и ремонту, как позволит обстановка», — также сообщали власти.