В Харькове раздалась серия взрывов

В Харькове на фоне воздушной тревоги раздалась серия взрывов

В Харьковской области на востоке Украины раздалась серия взрывов. Об этом сообщает издание «Общественное» в Telegram.

«В Харькове была слышна серия взрывов, вероятно, за пределами города, сообщают наши корреспонденты», — говорится в публикации.

По данным онлайн-карты Министерства цифровой трансформации Украины, взрывы в Харьковской области произошли на фоне воздушной тревоги. Она была объявлена в регионе в понедельник, в 14:32. Сколько было взрывов и какие объекты инфраструктуры получили повреждения, неизвестно.

Вечером 21 октября в Сумах прогремела серия взрывов. Спустя 20 минут стало известно еще о двух взрывах. Позднее в украинских СМИ появилась информация о новой серии взрывов.