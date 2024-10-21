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13:08, 21 октября 2024Мир

В Кремле раскрыли планы Путина на встречи с мировыми лидерами

Кремль: Путин проведет встречи практически со всеми участниками саммита БРИКС

Фото: Пресс-служба Администрации Президента РФ

Президент России Владимир Путин планирует провести встречи практически со всеми лидерами, которые приедут на саммит БРИКС в Казани. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном на сайте Кремля.

«Президент России проведет двусторонние встречи практически со всеми лидерами, участвующими в саммите», — раскрыли в Кремле.

Также уточняется, что представители почти 40 государств планируют принять участие в итоговой встрече саммита в формате «БРИКС плюс/аутрич». В частности, в их число войдут страны СНГ, Азии, Латинской Америки.

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      Максим Габриелян
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