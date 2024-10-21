В НАТО пригрозили эскалацией из-за якобы участия военных КНДР в конфликте на Украине

Генсек Рютте: НАТО сочтет эскалацией участие военных КНДР в конфликте на Украине

Североатлантический альянс сочтет «серьезной эскалацией» якобы участие военных из КНДР на стороне России в конфликте на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в социальной сети Х.

«Я поговорил сегодня с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по телефону (...) Отправка КНДР своих военных для участия в боевых действиях на стороне России в украинском конфликте будет означать серьезную эскалацию», — отметил генсек.

17 октября Рютте заявил, что у НАТО не имеется свидетельств присутствия армии КНДР на Украине и ее участия в конфликте.

При этом утром 21 октября МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева в связи с появившейся информацией о якобы перемещении войск КНДР в Россию.