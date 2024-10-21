Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
16:13, 21 октября 2024Мир

В НАТО пригрозили эскалацией из-за якобы участия военных КНДР в конфликте на Украине

Генсек Рютте: НАТО сочтет эскалацией участие военных КНДР в конфликте на Украине

Фото: Yves Herman / Reuters

Североатлантический альянс сочтет «серьезной эскалацией» якобы участие военных из КНДР на стороне России в конфликте на Украине. Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте в социальной сети Х.

«Я поговорил сегодня с президентом Южной Кореи Юн Сок Елем по телефону (...) Отправка КНДР своих военных для участия в боевых действиях на стороне России в украинском конфликте будет означать серьезную эскалацию», — отметил генсек.

17 октября Рютте заявил, что у НАТО не имеется свидетельств присутствия армии КНДР на Украине и ее участия в конфликте.

При этом утром 21 октября МИД Южной Кореи вызвал российского посла в Сеуле Георгия Зиновьева в связи с появившейся информацией о якобы перемещении войск КНДР в Россию.

Что думаешь? Оцени!
      Дарья Устьянцева
      Обсудить
      Последние новости

      Зеленский высказался об атаке на Курскую область

      В России в продаже появилась уникальная серия смартфонов. Чем поражают новинки TECNO?

      Реклама

      Москвичи пожаловались на резиновую «однушку» с 15 жильцами-мигрантами

      Аллигатор улегся на матрас с одеялом и поплыл на нем по реке

      Суд взял под стражу двоих украинских военных за преступления в Курской области

      Появились подробности о бросившей новорожденного в туалете аэропорта россиянке

      Раскрыты детали раздела имущества Шнурова с бывшей женой

      Мирные жители пострадали при атаках ВСУ на российский регион

      Компания группы «Би-2» в России ушла в минус на миллионы рублей

      На Украине предрекли неизбежное обезлюдение страны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше