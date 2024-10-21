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06:40, 21 октября 2024Россия

В России захотели провести реформу административного делопроизводства

«Ъ»: в России захотели провести цифровизацию административного делопроизводства

Фото: Александр Вильф / РИА Новости

Минюст планирует представить правительству России план цифровизации административного делопроизводства. Об этом пишет газета «Коммерсантъ».

Как сообщает издание, изменения затронут все «несудебные» штрафы и предписания. Благодаря реформе планируется ввести единый порядок электронного уведомления об административном делопроизводстве и принятых решениях.

Помимо этого, в случае принятия инициативы, в стране будет запущен электронный документооборот и возможность рассмотрения дел в дистанционном формате.

Уточняется, что инициатива будет оформлена в виде двух проектов федеральных законов. 21 октября Комиссия по законопроектной деятельности правительства планирует рассмотреть документы.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление об упрощенном получении справки об участии в специальной военной операции (СВО).

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      Юлия Мискевич
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