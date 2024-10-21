ВСУ атаковали завод в регионе России

В Брянской области нарушено энергоснабжение завода из-за атаки ВСУ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) атаковали завод «Группы Кремний Эл» в Брянской области. Об этом сообщается на сайте пресс-службы компании.

«В результате ночной террористической атаки на производственные и административные корпуса завода нарушено энергоснабжение, нанесен ущерб объектам обеспечения спецэнергетикой, прерваны технологические производственные цепочки», — говорится в сообщении.

Гендиректор Олег Данцев отметил, что основной задачей для предприятия является возобновление производства изделий электронной техники. Специалисты проводят экспертизу, которая установит, возможно ли восстановить разрушения, уточнил он.

Как рассказали РИА Новости в компании, ВСУ атаковали предприятие в ночь на 19 октября. Тогда губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал, что один из беспилотников, которые выпустила Украина по региону, врезался в нежилое здание.

«Кремний Эл» — одно из крупнейших предприятий по производству микроэлектроники в России. Оно выпускает интегральные микросхемы, дискретные полупроводники, кремниевые структуры и силовые модули.