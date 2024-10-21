Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
10:44, 21 октября 2024Наука и техника

Обнаружено необъяснимое одиночество квазаров в ранней Вселенной

The Astrophysical Journal: некоторые квазары оказались одинокими

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Астрономы Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что некоторые древние квазары, ранее считавшиеся окруженными множеством галактик, на самом деле могут находиться в относительном одиночестве в ранней Вселенной. Исследование, проведенное с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Квазары — это чрезвычайно яркие объекты, питавшиеся сверхмассивными черными дырами, которые втягивают окружающий газ и пыль, испуская при этом огромное количество энергии. Астрономы наблюдали пять древних квазаров, возраст которых составляет более 13 миллиардов лет. Исследователи обнаружили, что, вопреки ожиданиям, не все квазары находятся в плотных космических средах с большим количеством галактик. Пока это открытие не находит своего объяснения.

Для изучения этих объектов использовали данные, полученные телескопом Джеймса Уэбба. Наблюдения включали создание «мозаичных» изображений окружающей среды квазаров, которые ученые сшивали для получения полной картины. Важной частью исследования стали измерения света на разных длинах волн для определения наличия и расстояний до соседних галактик.

Результаты показали, что космическое окружение квазаров может сильно отличаться: один квазар окружен 50 галактиками, в то время как другой — лишь двумя. Это открытие поставило под сомнение существующие теории, что самые массивные квазары должны находиться в регионах с высокой плотностью материи, поддерживающей их рост.

Данное несоответствие бросает вызов стандартным моделям роста черных дыр и формирования галактик. Вопрос, как такие яркие и массивные квазары могли развиваться в относительно пустых областях космоса, остается открытым и требует дальнейшего исследования.

Таким образом, новое открытие подчеркивает важность пересмотра текущих космологических моделей и предполагает наличие неизвестных факторов, которые могли бы способствовать быстрому росту сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.

Что думаешь? Оцени!
      Александр Еникеев
      Обсудить
      Последние новости

      «Очень холодно, мы на пределе». Латиноамериканские наемники попросили об эвакуации из Часова Яра

      Причину отказа президента Бразилии ехать на саммит БРИКС раскрыли

      Врач психбольницы признал обвиняемого в растрате россиянина невменяемым и попал под арест

      Россиян предупредили о рассылающих поддельные квитанции ЖКХ мошенниках

      В России дети дали концерт на ложках на могиле педагога

      Обнаружено необъяснимое одиночество квазаров в ранней Вселенной

      Раскрыта причина внезапной смерти девяти обезьян в зоопарке

      Россиянам пообещали аномальное тепло

      В США заявили о планах Трампа оспорить результаты выборов

      Стало известно об уничтожении десятков латиноамериканских наемников ВСУ

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше