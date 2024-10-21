Обнаружено необъяснимое одиночество квазаров в ранней Вселенной

The Astrophysical Journal: некоторые квазары оказались одинокими

Астрономы Массачусетского технологического института (MIT) обнаружили, что некоторые древние квазары, ранее считавшиеся окруженными множеством галактик, на самом деле могут находиться в относительном одиночестве в ранней Вселенной. Исследование, проведенное с помощью космического телескопа Джеймса Уэбба, опубликовано в журнале The Astrophysical Journal.

Квазары — это чрезвычайно яркие объекты, питавшиеся сверхмассивными черными дырами, которые втягивают окружающий газ и пыль, испуская при этом огромное количество энергии. Астрономы наблюдали пять древних квазаров, возраст которых составляет более 13 миллиардов лет. Исследователи обнаружили, что, вопреки ожиданиям, не все квазары находятся в плотных космических средах с большим количеством галактик. Пока это открытие не находит своего объяснения.

Для изучения этих объектов использовали данные, полученные телескопом Джеймса Уэбба. Наблюдения включали создание «мозаичных» изображений окружающей среды квазаров, которые ученые сшивали для получения полной картины. Важной частью исследования стали измерения света на разных длинах волн для определения наличия и расстояний до соседних галактик.

Результаты показали, что космическое окружение квазаров может сильно отличаться: один квазар окружен 50 галактиками, в то время как другой — лишь двумя. Это открытие поставило под сомнение существующие теории, что самые массивные квазары должны находиться в регионах с высокой плотностью материи, поддерживающей их рост.

Данное несоответствие бросает вызов стандартным моделям роста черных дыр и формирования галактик. Вопрос, как такие яркие и массивные квазары могли развиваться в относительно пустых областях космоса, остается открытым и требует дальнейшего исследования.

Таким образом, новое открытие подчеркивает важность пересмотра текущих космологических моделей и предполагает наличие неизвестных факторов, которые могли бы способствовать быстрому росту сверхмассивных черных дыр в ранней Вселенной.