Звезда «Очень странных дел» вышла в свет в откровенном наряде

Актриса Милли Бобби Браун пришла на Comic Con в откровенном комбинезоне

Британская актриса Милли Бобби Браун вышла в свет в откровенном наряде. Соответствующий материал приводит Daily Mail.

Папарацци запечатлели 20-летнюю звезду сериала «Очень странные дела» на фестивале Comic Con в Нью-Йорке, США. Она посетила мероприятие в облегающем блестящем комбинезоне с микрошортами серого цвета. Кроме того, знаменитость надела прозрачные колготки и черные туфли на каблуках, а также зачесала распущенные волосы назад и сделала макияж с акцентом на глазах.

Компанию девушке составил партнер по фильму «Электрический штат» Крис Прэтт, с которым они вместе приняли участие в панельной дискуссии.

Ранее в октябре российская актриса и блогерша Варвара Шмыкова снялась без штанов и показала фото фанатам.