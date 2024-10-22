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10:45, 22 октября 2024Экономика

Европа приготовила жесткий ответ на действия США при Трампе

Politico: Европа готова жестко ответить на торговую войну в случае победы Трампа
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: Brian Snyder / Reuters

Если на выборах президента США, которые состоятся 5 ноября, победу одержит кандидат от Республиканской партии Дональд Трамп, европейские страны будут готовы жестко ответить на его попытки развязать очередную торговую войну. Об этом со ссылкой на высокопоставленного европейского дипломата пишет Politico.

По его словам, удар будет быстрым, и в Брюсселе уверены, что у них хватит возможностей для победы в этой войне. При этом лидеры членов ЕС считают, что чем более серьезными окажутся ответные меры, тем быстрее Трамп сядет за стол переговоров.

Собеседник издания напомнил, что введение Трампом в 2018 году пошлин на ввоз в США алюминия для всех стран, кроме Канады и Мексики, застигло Европу врасплох. Но с тех пор объединение сильно изменилось и не собирается мириться с такими действиями.

Вице-президент Торговой палаты США по делам Европы Марджори Чорлинс не удивилась такой информации. По ее словам, желание ЕС заранее разработать план на случай введения новых тарифных ограничений понятно. Главным вопросом остается возможность для удовлетворяющего обе стороны решения в случае такой борьбы.

На предвыборных митингах Трамп заявляет о готовности ввести пошлины на товары из ЕС для сокращения дефицита торгового баланса, а также вынудить предпринимателей перенести свои заводы в США. В свою очередь, в Брюсселе уверены, что при отсутствии реакции реализация таких угроз приведет к катастрофе для национальных экономик.

До этого о разработке Евросоюзом стратегии противостояния с Белым домом под управлением Трампа узнал Financial Times. В том числе она предусматривает введение высоких пошлин на американский импорт.

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      Платон Щукин
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