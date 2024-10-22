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13:26, 22 октября 2024Интернет и СМИ

Умер известный российский телеведущий

Российский телеведущий Андрей Егоршев умер на 60-м году жизни

Кадр: Первый канал

Известный российский теле- и радиоведущий Андрей Егоршев умер на 60-м году жизни. Об этом сообщила его жена Мария в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

«Пока, Андрюша. Пока, любимый! Мне будет очень тебя не хватать. Невозможно поверить... Спасибо, что ты был в моей жизни», — написала супруга журналиста.

Причина смерти не раскрывается.

Андрей Егоршев родился в 1965 году в подмосковном Жуковском. В 1993 году он окончил факультет журналистики МГУ. С 1992 по 1999 год вел популярную программу «Пресс-экспресс» (сначала на ОРТ, затем на канале «ТВ Центр»). Позднее сотрудничал с передачей «Неделя» на ТВЦ, вел обзор прессы для радиостанций «Маяк», «Радио России» и «Вести ФМ». Помимо этого, журналист был ведущим программы «Обозреватель» на НТВ и пресс-обзора на канале «Вести» (нынешнее название — «Россия 24»).

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      Олег Давыдов
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