Сообщение об изучении БПЛА в российских школах для военных задач не подтвердилось

Сообщение, что школьники в РФ изучают БПЛА для военных задач, не подтвердилось

Сообщение о том, что в российских школах изучают беспилотные летательные аппараты (БПЛА) для военных задач, не подтвердилось.

В середине октября украинские Telegram-каналы начали распространять сообщение о том, что российских школьников обучают управлять беспилотниками (БПЛА). В частности, пост на эту тему был обнаружен в Telegram-канале «Спротив».

В публикации сообщается, что в Херсонской области для учеников местных школ стал обязательным курс управления дронами. Автор поста утверждает, что с помощью этого курса РФ планирует «привлечь как можно больше молодежи к военным структурам и на работу в оборонную промышленность».

При этом известно, что в 2023 году в украинских школах была введена новая дисциплина «Защита Украины», в рамках которой детей обучают управлению дронами, оказанию первой медицинской помощи и ориентированию на местности.

С 2023 года в российских школах действительно начали обучать учеников основам применения беспилотников. В программе предусмотрено изучение «видов, предназначения, тактико-технических характеристик и общего устройства, ведения разведки местности и способов противодействия БПЛА противника».

Идею обучать школьников управлению беспилотниками поддержал президент России Владимир Путин. По его словам, курсы по управлению дронами «займут ребят полезным и интересным делом, отвлекут от того, чем не надо было бы заниматься», а также «пойдут на пользу в конечном итоге и стране».

Беспилотники применяют для решения разных задач, не только военных. Например, для мониторинга, съемки и картографирования местности в научных или иных целях, доставки почты и других грузов, оказания помощи в чрезвычайных ситуациях.

Основатель и гендиректор школы беспилотной авиации UAVProf Денис Кириков заявил, что БПЛА будут изучать в школе как средство наблюдения. «Я бы рассматривал БПЛА как систему, которая позволяет увлечь ребят прикладными свойствами физики, математики, информатики. И лучше бы это преподавать на уроках географии — учить с его помощью строить карты, заниматься геодезией», — высказался специалист.

Член комитета Госдумы по просвещению Лариса Тутова отметила, что оператор БПЛА сможет найти работу в военных структурах, частных компаниях и коммерческих организациях, занимающихся промышленностью, торговлей, научно-исследовательской работой. «Операторы могут работать на себя, снимая свадьбы, концерты, сотрудничая с киностудиями, рекламными агентствами и другими компаниями, которым необходимы качественные фотоснимки и видеозаписи», — рассказала она.

Информация о том, что российских школьников будут обучать управлению БПЛА, появилась во многих российских СМИ, в том числе у агентств РИА Новости и Интерфакс.

В то же время эту новость, но без упоминания, что на Украине тоже обучают детей управлению БПЛА, и без указания, что дроны могут использоваться для разных задач, давали украинские Telegram-каналы.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».