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10:55, 22 октября 2024Экономика

Мишустин сменил главу Роснедр

Мишустин назначил Олега Казанова новым руководителем Роснедр
Олег Казанов

Олег Казанов. Фото: Петр Ковалев / ТАСС

Премьер-министр России Михаил Мишустин сменил руководителя Федерального агентства по недропользованию (Роснедра) и назначил новым главой ведомства Олега Казанова. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Предыдущим руководителем Роснедр был Евгений Петров. Он возглавлял ведомство с ноября 2021 года. Отмечается, что об уходе с должности главы Роснедр попросил сам Петров.

Последним местом работы его сменщика — Казанова — числился Всероссийский научно-исследовательский институт минерального сырья им. Н. М. Федоровского. В 2017 году он стал главным геологом-заведующим отделением этой организации, а в 2020-м — возглавил институт.

До этого Казанов преподавал в Санкт-Петербургском государственном университете в период с 1996 по 2003 год. После этого он переехал в Мурманскую область, где работал в различных компаниях, которые занимались геологоразведкой и горным делом. В послужном списке Казанова есть в том числе руководящие должности в подобных организациях.

Ранее Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ) и Федеральное агентство по недропользованию (Роснедра) договорились совместно стимулировать развитие недр РФ. Соглашение о стратегическом сотрудничестве было подписано в первой половине сентября 2023 года в ходе Восточного экономического форума во Владивостоке. Главными задачами совместной работы станут развитие российского минерально-сырьевого комплекса и повышение его инвестиционной привлекательности.

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      Анатолий Акулов
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