Рынку защиты от дронов в России предсказали рост

НИИ «Вектор»: рынок оборудования для защиты от дронов в РФ вырастет до ₽30 млрд

В 2024 году российский рынок защиты от атак дронов вырастет до 30 миллиардов рублей. Такое развитие событий предсказала заместитель генерального директора по развитию бизнеса НИИ «Вектор» Наталья Котляр, ее слова приводит газета «Ведомости».

На VI Всероссийской конференции по технологиям обнаружения и противодействия БПЛА при защите гражданских объектов в Санкт-Петербурге эксперт заявила, что эта оценка затрагивает противодронные ружья, глушители сигнала, радиолокационные станции (РЛС), мобильные средства защиты на транспорте.

Если учитывать в качестве средств защиты от дронов не только оборудование, но и программное обеспечение и его дальнейшее обслуживание, рынок может вырасти до 100 миллиардов рублей в 2024 году, добавил эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) «Аэронет» Иосиф Нургалиев. По словам гендиректора «Флай дрона» Никиты Данилова, российские предприятия в этом году уже потратили порядка 50-60 миллиардов на приобретение программно-аппаратных комплексов с учетом софта и «железа». В следующем году эти расходы увеличатся до 80-90 миллиардов.

Ранее стало известно, что российские производители гражданских беспилотников могут сорвать выполнение в полном объеме госзаказа в рамках национального проекта «Беспилотные авиационные системы» (БАС), так как им не достает денег. Главной сложностью стали проблемы с согласованием контрактов на поставки в органах Федерального казначейства. За закупки дронов отвечает Государственная транспортная лизинговая компания (ГТЛК), назначенная единым поставщиком. В июне она передала филиалам Роскадастра первые 25 дронов, а всего до конца года должны быть созданы 2,5 тысячи аппаратов на 4,9 миллиарда рублей.