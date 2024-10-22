Зумеры помешались на «Сумерках». Как невзрачная одежда из саги про вампиров вернулась в моду?

Для поклонников фэнтези, чья юность пришлась на нулевые, серия романтических фильмов о вампирах «Сумерки. Сага» стала настоящей сенсацией. С момента премьеры первой части образы главных персонажей прочно вошли в поп-культуру и уже почти два десятилетия остаются одним из главных трендов для костюмов на тематических вечеринках. Однако в 2024 году их стиль вышел за пределы Хэллоуина. Массовую одержимость франшизой у пользователей соцсетей заметили модные бренды и тут же посвятили коллекции таинственной и манящей вселенной, в центре которой стоит меланхоличная Белла Свон. Почему «Сумерки» не теряют актуальности годами и как их главные герои стали трендсеттерами у зумеров — в материале «Ленты.ру».

Почему мир вспомнил о «Сумерках»?

В начале августа, когда поклонники моды принялись обновлять гардероб в преддверии осеннего сезона, количество поисковых запросов Bella Swan Outfits в TikTok достигло своего пика — почти ста миллионов. Героиня Кристен Стюарт чаще всего появляется в кадре в неприметной рубашке и брюках, приходит на выпускной в кедах Converse и скучает, когда друзья берут ее с собой за покупками. Ее наряды едва ли можно назвать экстраординарными, однако, по мнению InStyle, помешательство на ее стиле в сети имеет глубокие корни.

650 000 человек искали тренд Bella Swan Outfits в TikTok в сентябре

Издание утверждает, что одна из причин — всеобщая ностальгия по моде 1990-х и 2000-х годов, которая ярко отражена в серии фильмов. «[В плане гардероба] "Сумерки" — это идеальное представление о том, что обычный, слегка неказистый провинциал мог позволить себе в маленьком городке, не привлекая к себе осуждающих взглядов той эпохи», — объясняют журналисты.

Кадр: фильм «Сумерки»

В 2008 году, когда на экраны вышли «Сумерки», в моде тинейджеров доминировал ультрагламур, свойственный богатым школьникам из сериалов «Сплетница» или «Беверли-Хиллз, 90210». В свою очередь, Белла Свон показала более реалистичный и достижимый образ, в котором отобразилась неловкая и тревожная природа подросткового возраста, и стала для юных зрительниц глотком свежего воздуха. Более того, одежда в стиле Беллы не требовала больших трат на шопинг.

Она была не такой, как все, но для многих этот образ стал освобождением. Она была другим типом романтической героини, и ее одежда демонстрировала это InStyle

Как одеваться в стиле Беллы Свон?

Таким образом, базовый, уютный гардероб стал основой тренда Twilightcore — осенней эстетики 2000-х годов, выраженной во фланелевых рубашках, легких куртках и аксессуарах в темных приглушенных оттенках. На сегодняшний день все эти вещи представлены у массмаркетовых брендов, таких как Urban Outfitters и H&M, а свитера с изображением Эдварда Каллена полностью распроданы на сайте Bershka. Более того, в соцсетях появился настоящий гайд по нарядам главной героини саги, который и ищут пользователи по хештегу Bella Swan Outfits.

Один из его главных атрибутов — хенли — рубашка без воротника с круглым вырезом и небольшой планкой с пуговицами. Для воссоздания образа Беллы Свон стилисты рекомендуют носить хенли с коротким рукавом поверх облегающего лонгслива или же надеть обычную майку под лонгслив вафельной текстуры с крупным вырезом. В холодную погоду предлагается добавить в гардероб кардиган, армейскую куртку-карго, двубортный кожаный пиджак или классическую толстовку на молнии.

Однако, независимо от того, что у нее наверху, Белла очень последовательна в том, что носит внизу. Она надевает исключительно узкие или слегка расклешенные джинсы с кедами Converse или черными кожаными ботинками Dazed

По словам режиссера Кэтрин Хардвик, в «Сумерках» использовалась строгая цветовая палитра из ледяных синих и землисто-коричневых оттенков. Это правило касалось и гардеробов персонажей. Хардвик отметила, что в то время как вампиров традиционно изобразили как воплощение элегантности, стиля и утонченности, приземленный образ Беллы Свон стал эстетическим контрастом с окружающим ее миром.

Свадебный образ Беллы Свон — все еще актуален?

Одним из самых запоминающихся для фанатов моментов из серии фильмов «Сумерки» стал эпизод, когда Белла и ее возлюбленный Эдвард связали себя узами брака на сказочной лесной свадьбе, которую показали в части 2011 года «Сумерки. Сага. Рассвет. Часть 1». Во время сцены невеста шла к алтарю во вневременном белом сатиновом платье Carolina Herrera с длинными рукавами и открытой спиной. Актриса Кристен Стюарт по-прежнему с теплотой вспоминает об этом наряде.

«Я так люблю это платье. Если бы я когда-нибудь решила надеть классическое свадебное платье, это было бы именно оно», — отметила звезда. Сама дизайнер Каролина Эррера тоже осталась довольной своей работой. «Когда Кристен надела платье и посмотрела в зеркало, она была очень тронута, — вспоминала модельер. — В тот момент она не была актрисой или персонажем в фильме; она была невестой — и очень счастливой».

Кадр: фильм «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»

Не обошлась без внимания поклонников и свадебная прическа героини, а именно — небрежный низкий пучок с выпущенными прядями, обрамляющими лицо. Пользователи TikTok отправили эту укладку в список самых популярных в 2024 году, а количество просмотров у видео с соответствующим обучением достигает нескольких миллионов.

Почему наряды героев «Сумерек» — вне моды?

«Тенденция к эклектике стиля "Сумерек" в очередной раз доказывает, что мода циклична. И то, что надевали в свое время миллениалы, сейчас добавляют в свои образы представители поколения Z. В "сумеречной" саге стиль одежды актеров фактически не отличается от базового гардероба нашего времени», — рассуждает имидж-мтилист Анна Калуцкая.

Специалистка отмечает, что сегодня заниженная талия, облегающие джинсы, кеды, рубашки в клетку, легинсы, футболки с героями фильмов, платья-футляры или с рюшами и ботильоны пользуются большим спросом в основном среди зумеров и тиктокеров. «Я считаю, что этот тренд является модным течением для зумеров, но вряд ли понравится тем, кому больше 30 лет. Не многие из последних готовы возвращать в свои гардеробы эстетику стиля нулевых», — говорит она.

Кадр: фильм «Сумерки. Сага. Рассвет: Часть 1»

В то же время, по мнению старшего редактора моды на платформе Lamoda Ирины Шумилиной, стиль персонажей «Сумерек» можно описать как смесь нескольких эстетик: готическая (черная кожаная одежда, плащи, сапоги), гранж (объемные свитера, потертые джинсы, фланелевые рубашки и массивные ботинки), винтажный стиль (кружевные блузки и юбки) и современный стиль (минималистичные куртки, джинсовые вещи и однотонные футболки).

Кроме того, Шумилина предлагает отказаться от компромисса между комфортом и красотой благодаря тренду gorpcore (традиционная экипировка outdoor — куртки, жилеты, брюки и обувь для горных походов и альпинизма). «Выгуливайте удобные кроссовки или практичные ботинки на шнуровке для хайкинга, непромокаемые плащи, флиски и жилеты как в путешествиях, так и в мегаполисе, миксуя с повседневной одеждой, как это делали герои фильма», — призывает она.

Подходящие модели можно найти и у российских брендов, например, Lime, Befree, Zarina, Top Top, 2Mood, Studio 29, All We Need Ирина Шумилина

На первый взгляд, стиль героев «Сумерек» кажется базовым и скучным, однако нейтральность и доступность делают его привлекательным. Персонажи не следуют трендам, поэтому их одежда существует вне моды. «Это противоядие от мании микротрендов, доказывающее, что грустное осеннее наследие "Сумерек" — это вовсе не тенденция, а образ жизни», — подводят итог стилисты.