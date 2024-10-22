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12:43, 22 октября 2024Из жизни

Женщина узнала о тайной дочери мужа спустя 10 лет брака и приютила ее

Фото: Amy Humphries / Unsplash

38-летняя женщина пожаловалась на сайте Reddit на то, что ей пришлось воспитывать тайную дочь мужа. На сабреддите TrueOffMyChest («Нужно выговориться») она рассказала, как узнала о падчерице и приютила ее.

Пользовательница Reddit 10 лет состояла в браке с мужем, который на четыре года старше ее, и завела с ним двух детей. Она думала, что живет нормальной, счастливой жизнью, пока муж не решил поделиться с ней одним секретом. Однажды после работы он рассказал, что до их встречи у него был секс на одну ночь. Тогда он совершенно не думал о детях, но его партнерша забеременела. Все это время он знал о своей уже 12-летней дочери, но ничего не говорил автору поста, чтобы не потерять ее.

По словам мужчины, все эти годы девочку воспитывала ее мать. Однако теперь ее не стало. Он показывал жене фотографии и переписки и доказывал, что помогал дочери деньгами, но никогда не встречался с ней лично. «У нас была крупная ссора. Я кричала, плакала, бросала вещи. Он просто продолжал извиняться, говоря, что, по его мнению, поступал как лучше», — написала обманутая женщина.

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Супруг объяснил, что у девочки нет других родственников и ей больше некуда пойти. В конце концов автор поста согласилась забрать ее в их семью. «Она милая, тихая и совершенно невинная во всем этом, но я чувствую, что живу чужой жизнью», — отметила женщина. По ее словам, девочка каждый день напоминает ей о лжи мужа, и она не знает, что с этим делать.

Женщина отметила, что ее родные дети уже стали привыкать к внезапно появившейся сестре. Она призналась, что злится на мужа, но чувствует ответственность за нового ребенка и не хочет его бросать.

Ранее сообщалось, что житель Китая едва не попал в тюрьму после того, как раскрыл измену жены. Ее любовник добровольно выплатил обманутому мужчине компенсацию, а потом обратился в полицию и обвинил его в шантаже и вымогательстве.

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      Юлия Юткина
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