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07:02, 23 октября 2024Ценности

43-летняя ведущая показала фигуру в откровенном наряде

43-летняя ведущая Кэрри Бикмур показала фигуру в спортивном бра

Кадр: @bickmorecarrie

Австралийская телеведущая Кэрри Бикмур показала фигуру в откровенном наряде. Соответствующие фото опубликованы на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

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43-летняя знаменитость позировала в ванной в ярко-розовом спортивном комплекте, который состоял из бра и велосипедок. При этом волосы телезвезды были распущены, а на лицо она нанесла макияж в нюдовых оттенках. В то же время от аксессуаров Бикмур отказалась.

В июле дизайнер Вера Вонг восхитила фанатов внешностью в откровенных платьях. Модельер позировала в двух нарядах длины макси черного и белого цветов.

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      Карина Черных
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