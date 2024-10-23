Бывший премьер-министр Молдавии призвал пересчитать голоса на выборах и референдуме

Экс-премьер Молдавии Тарлев: нужно пересчитать голоса на выборах и референдуме

Экс-премьер Молдавии Василий Тарлев призвал пересчитать голоса на последних президентских выборах и референдуме о евроинтеграции. Об этом пишет РИА Новости.

«Мы требуем перепроверку и пересчет всех бюллетеней, что касается избрания президента и референдума», — заявил экс-глава кабмина и кандидат в президенты на последних выборах Молдавии.

Он также призвал отправить в отставку состав Центральной избирательной комиссии (ЦИК) из-за того, что там работают представители «одной партии». Тарлев не считает проведенное голосование «свободным, демократическим, честным».

20 октября в Молдавии параллельно прошли выборы президента и референдум о вступлении республики в Европейский союз (ЕС). По итогам первого тура голосования никто из кандидатов на пост главы государства не набрал более 50 процентов голосов. Это значит, что будет проведен второй тур, который пройдет 3 ноября. На референдуме чуть более половины населения республики проголосовало за вступление в объединение.