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08:02, 23 октября 2024Интернет и СМИ

Неожиданная находка на картах Google в Атлантическом океане рассмешила пользователей сети

Фото: Google Maps

Пользователь Reddit показал неожиданную находку, на которую он наткнулся во время изучения карт Google. Его публикация вызвала бурные обсуждения в сети: многие комментаторы признались, что открытие их рассмешило.

Автор поста рассказал, что на картах Google в Атлантическом океане он обнаружил точку, при нажатии на которую возникают фотографии хозяйственного магазина. Как уточнил мужчина, точка расположена к северу от Азорских островов.

Пользователей сети позабавила находка автора поста. «Этот магазин осуществляет доставку?» — пошутил один из них. «Разве не было бы забавно, если бы кто-нибудь на лодке отправился именно в это место на карте и обнаружил там островок с магазином?» — задался вопросом другой участник обсуждения. Еще один комментатор предположил, что владелец магазина ошибся в его координатах, в результате чего здание оказалось посреди океана.

Ранее пользователь Reddit с ником Darth_Schrader опубликовал скриншот из карт Google, сделанный посреди пустыни. Кадр озадачил многих комментаторов.

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      Олег Давыдов
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