МИД Германии вызвал главу дипмиссии Северной Кореи из-за Украины

Spiegel: МИД Германии вызвал главу дипмиссии КНДР из-за якобы поддержки России

МИД Германии вызвал главу дипломатической миссии КНДР из-за якобы поддержки России в конфликте на Украине. Об этом сообщает газета Spiegel.

«США встревожены возможным наземным развертыванием [войск] Северной Кореи на Украине (...) А теперь министерство иностранных дел в Берлине также отреагировало, вызвав северокорейского поверенного в делах в Германии», — отмечается в материале издания.

Поверенный в делах Северной Кореи в Германии также был уведомлен, что Пхеньян якобы занимается «грубым нарушением международного права».

8 октября министр обороны Южной Кореи Ким Ен Хен заявил о том, что КНДР якобы перебросила военных на Украину. После этого президент Украины Владимир Зеленский сказал о том, что КНДР фактически стала стороной конфликта. Впрочем, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте опроверг наличие доказательств присутствия северокорейских военных на Украине, а представители США ограничиваются заявлениями о том, что наблюдают за ситуацией.