Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
12:10, 23 октября 2024Россия

Минобороны России отчиталось о боях в Черном море

Минобороны России заявило об уничтожении четырех катеров ВСУ в Черном море

Фото: Алексей Дружинин / РИА Новости

Российские войска уничтожили четыре катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо того, за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 78 беспилотников самолетного типа и 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, отчитались в оборонном ведомстве.

В этот же день в министерстве заявили о срыве попытки подвоза подкрепления Вооруженных сил Украины в Курскую область. Российские военные группировки войск «Север» применили гаубицы «Гвоздика» для уничтожения подкрепления противника, уточнили в ведомстве.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      Путин рассказал об успехах России на фронте

      В Минцифры рассказали о сотнях созданных за 2024 год поддельных сайтов МВД

      Депутат Рады рассказал о взрывах в районе аэродрома в Черкасской области

      Раскрыты гонорары артистов за новогодние корпоративы

      Стена столетнего дома рухнула в российском городе

      Раскрыты подарки для глав делегаций БРИКС

      Samsung выпустит смартфон с тремя экранами

      В Кремле оценили мирную инициативу Китая и Бразилии по Украине

      Депутат Госдумы рассказал о «беспримерном пофигизме» и «рекорде бюрократии» на СВО

      Россиянка отдала аферистам четыре квартиры и автомобиль

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше