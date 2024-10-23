Минобороны России отчиталось о боях в Черном море

Минобороны России заявило об уничтожении четырех катеров ВСУ в Черном море

Российские войска уничтожили четыре катера Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Черном море. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

«Морской авиацией Черноморского флота в северо-западной части Черного моря уничтожены четыре безэкипажных катера ВСУ», — говорится в сообщении.

Помимо того, за сутки системы противовоздушной обороны (ПВО) сбили 78 беспилотников самолетного типа и 14 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, отчитались в оборонном ведомстве.

В этот же день в министерстве заявили о срыве попытки подвоза подкрепления Вооруженных сил Украины в Курскую область. Российские военные группировки войск «Север» применили гаубицы «Гвоздика» для уничтожения подкрепления противника, уточнили в ведомстве.