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19:26, 23 октября 2024Россия

Москвичам раскрыли новинки программы профориентации девятиклассников

Ракова: в Москве запустили обновленную программу профориентации девятиклассников

Фото: пресс-служба Комплекса социального развития Москвы

В Москве на базе центра «Профессии будущего» запустили расширенную программу профориентации для учащихся девятых классов. О ее новинках рассказала заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, которая посетила центр вместе с министром просвещения России Сергеем Кравцовым.

Вице-мэр подчеркнула, что девятый класс — это знаковый период в жизни ребенка, так как он впервые принимает решение о том, продолжить ли обучение в школе или получить среднее профессиональное образование. «Москва — это большой город с развитым рынком труда, где наблюдается большой дефицит кадров. Анализируя сегодняшние потребности рынка, мы видим, что 75 процентов вакансий требуют среднего специального образования. Именно поэтому мы очень активно развиваем колледжи Москвы и проводим ознакомление с их возможностями. Какую профессию можно получить, какая заработная плата ждет выпускника после окончания обучения и как выстроить карьерный трек — об этом ребята могут узнать в центре "Профессии будущего"», — сообщила она.

На первом этапе обновленной программы школьники ознакомятся с востребованными специальностями в иммерсивном 5D-кинотеатре, который дает эффект реального присутствия за счет звуков, движения и визуализации. Кроме того, девятиклассники смогут опробовать на VR-тренажере профессии сварщика, токаря, бариста, пекаря, повара, официанта, медсестры, машиниста электропоезда и другие. Также для подростков доступны профориентационные экскурсии с интерактивными аудиогидами.

Кравцов отметил важность появления в Москве профориентационного центра, демонстрирующего особенности специальностей при помощи современных технологий. «Как ребята, так и взрослые здесь могут познакомиться с профессиями, которые будут востребованы в ближайшем будущем и начать их осваивать. Мы уделяем большое внимание ранней профориентации, и благодаря этой работе мы выполним поручение президента России о подготовке миллиона кадров к 2028 году», — сказал он.

На втором этапе программы школьники пройдут профориентационное тестирование, после которого их ждут индивидуальные консультации от карьерных наставников, а также встречи с представителями колледжей Москвы.

Для родителей школьников и учителей также подготовлена специальная программа. По субботам эксперты рынка труда, ведущие работодатели, профориентологи, карьерные наставники, директора и представители колледжей будут отвечать на актуальные вопросы о перспективных профессиях, образовательных трендах, нюансах обучения и о том, как помочь ребенку определиться со специальностью.

Еще одним нововведением станет программа наставничества «студент — будущий студент», в рамках которой старшекурсники посетят школы и поделятся своим опытом.

В прошлом учебном году в программе профориентации приняли участие свыше 60 тысяч девятиклассников. Школьники прошли профессиональные пробы в современных лабораториях и мастерских на базе городских колледжей. Они пообщались со студентами и педагогами, получили всю необходимую информацию о поступлении и образовательных программах, а также осмотрели более 150 действующих предприятий города. По итогам приемной кампании 2024 года 76 процентов выпускников девятых классов, поступивших на бюджет в колледжи Москвы, участвовали в комплексной программе профориентации.

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      Сергей Истомин
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