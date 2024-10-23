Некоторых россиян призвали отказаться от горохового супа

Физиолог Лялина: гороховый суп не стоит есть людям со склонностью к подагре

Гороховый суп богат растительным белком, но его употреблять в пищу стоит не всем, предупредила физиолог, исполняющая обязанности декана факультета естественных наук Государственного университета просвещения Ирина Лялина. В беседе с Life она призвала некоторых россиян, в частности, людей со склонностью к подагре отказаться от этого блюда.

Гороховый суп — хороший источник питательных веществ для вегетарианцев и тех, кто ограничивает потребление мяса, он содержит витамины группы B, витамины A, C, K, а также минералы — калий, магний, фосфор и железо, которые важны для поддержания здоровья организма, объяснила Лялина. Также, добавила специалистка, он богат пищевыми волокнами, которые способствуют улучшению пищеварения и нормализации уровня сахара и «плохого» холестерина в крови.

Помимо этого, Лялина назвала гороховый суп сытным и низкокалорийным продуктом, который может помочь в контроле веса. Однако, предостерегает эксперт, гороховый суп, употребление гороха и блюд на его основе может вызвать вздутие живота и газообразование у некоторых людей из-за содержания сложных углеводов.

Горох, продолжила она, богат пуринами, а это может привести к повышению уровня мочевой кислоты и ухудшить состояние людей, склонных к подагре. Кроме того, она не рекомендовала есть гороховый суп людям с проблемами пищеварения, например с синдромом раздраженного кишечника.

Ранее врач-диетолог, терапевт Олег Кривченков в разговоре с «Лентой.ру» предупредил россиян о возможных негативных эффектах от употребления в пищу помидоров. По его словам, помидоры могут содержать соланин и щавелевую кислоту, которая опасна для людей с мочекаменной болезнью.