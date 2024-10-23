Песков заявил о готовности многих стран стать посредниками в урегулировании на Украине

Песков: многие страны готовы стать посредниками в урегулировании на Украине

Многие страны заявили о готовности участвовать в процессе урегулирования украинского конфликта на саммите БРИКС в Казани. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Многие страны, действительно, изъявляют желание более активно способствовать процессу урегулирования, выражают готовность быть посредниками», — сказал официальный представитель Кремля.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал не допустить эскалации конфликта на Украине. По его словам, нужно придерживаться трех принципов. Речь идет о недопуске эскалации и расширения географии боевых действий, а также отсутствии провокаций.