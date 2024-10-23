Полуголые российские пожарные снялись для благотворительного календаря

Пожарные из Санкт-Петербурга разделись ради помощи больным детям

12 полуголых пожарных из Санкт-Петербурга поучаствовали в съемках благотворительного календаря «Герои 2025», доходы с продаж которого пойдут на помощь больным детям. Об этом сообщается на сайте Санкт-Петербургского благотворительного фонда «Центр реабилитации ребенка».

Спортивные мужчины из разных пожарных частей города разделись ради благого дела — все собранные средства пойдут на лечение детей с церебральным параличом. «Центр реабилитации ребенка» выпускает календарь с пожарными второй год подряд. В 2023-м проект собрал почти два миллиона рублей, которые пошли на помощь подопечным фонда.

Фото: Санкт-Петербургский благотворительный фонд «Центр реабилитации ребенка»

Цель создателей проекта — привлечь внимание к детям с диагнозом «церебральный паралич». Как взрослые мужчины сражаются с огнем, так и маленькие пациенты идут к цели, несмотря на трудности. «Дети с церебральным параличом ежедневно борются за жизненно важные для них навыки: учатся ходить, держать ложку», — написали создатели в анонсе для предзаказа календаря.

Календарь «Герои 2025» можно купить за две тысячи рублей. Все средства с продажи будут направлены на реабилитацию детей с церебральным параличом.

Традиция благотворительных календарей есть и в других странах. Так, в Австралии календарь с полуобнаженными пожарными выходит уже 32 года. В 2023-м организация Firefighters Calendar сняла огнеборцев с дикими животными, собаками-спасателями, лошадями-терапевтами и кошками из приюта.