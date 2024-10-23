Путин обсудил с лидерами стран на саммите БРИКС тему конфликта на Украине

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе неформального ужина с лидерами стран, прибывшими на саммит БРИКС в Казань, тему конфликта на Украине. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.
«[Тематика Украины в рамках ужина] затрагивалась», — отметил Ушаков.
Помощник президента России рассказал, что на неформальном ужине лидеры государств также говорили о Казани, Татарстане, реке Волге и ее значении для русского человека. Участники встречи обсудили вопросы истории и коснулись тем, непосредственно связанных с саммитом БРИКС.
Ранее стало известно, что МИД Украины обиделся на решение генсека Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС. В Киеве напомнили об отказе Гутерриша посетить «саммит мира» в Швейцарии.