Путин обсудил с лидерами стран на саммите БРИКС тему конфликта на Украине

Ушаков: тема Украины затрагивалась на неформальном ужине Путина на саммите БРИКС

Президент России Владимир Путин обсудил в ходе неформального ужина с лидерами стран, прибывшими на саммит БРИКС в Казань, тему конфликта на Украине. Об этом заявил помощник главы государства Юрий Ушаков, передает ТАСС.

«[Тематика Украины в рамках ужина] затрагивалась», — отметил Ушаков.

Помощник президента России рассказал, что на неформальном ужине лидеры государств также говорили о Казани, Татарстане, реке Волге и ее значении для русского человека. Участники встречи обсудили вопросы истории и коснулись тем, непосредственно связанных с саммитом БРИКС.

Ранее стало известно, что МИД Украины обиделся на решение генсека Организации Объединенных наций (ООН) Антониу Гутерриша принять участие в саммите БРИКС. В Киеве напомнили об отказе Гутерриша посетить «саммит мира» в Швейцарии.