Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
20:54, 23 октября 2024Мир

Путин провозгласил тост за процветание народов стран БРИКС

Путин поднял тост за процветание народов стран БРИКС и укрепление сотрудничества

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Президент России Владимир Путин поднял тост за процветание народов стран БРИКС и укрепление сотрудничества между ними. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Дорогие друзья! Я благодарю вас за то, что вы здесь сегодня, и предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что заседания на саммите межгосударственного объединения БРИКС в широком и узком составе прошли успешно. Он отметил, что повестками для обсуждения стали актуальные международные вопросы, взаимодействие в политике и безопасности, а также в экономике и гуманитарной сфере.

Что думаешь? Оцени!
      Максим Габриелян
      Обсудить
      Последние новости

      Британский дипломат набросился на журналистов в аэропорту. Стычка попала на видео

      Число жертв теракта в Анкаре увеличилось

      Додик рассказал о планах встретиться с Путиным

      Донор органов прошептал «помогите» во время операции. Как врачи из США едва не убили пациента, чтобы получить его сердце

      Врач предупредила об опасности зубных щеток и душевых леек

      Застрявшего в четырехметровой трубе котенка достали уфимские спасатели

      Новый жилой дом в российском городе затопило из-за аварии

      Лукашенко оценил вероятность создания Киевом ядерного оружия

      Путин провозгласил тост за процветание народов стран БРИКС

      Лиса решила поиграть на детской площадке в российском городе и попала на видео

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше