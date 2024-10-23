Путин провозгласил тост за процветание народов стран БРИКС

Путин поднял тост за процветание народов стран БРИКС и укрепление сотрудничества

Президент России Владимир Путин поднял тост за процветание народов стран БРИКС и укрепление сотрудничества между ними. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

«Дорогие друзья! Я благодарю вас за то, что вы здесь сегодня, и предлагаю тост за процветание наших народов, за укрепление нашего взаимодействия, за здоровье всех присутствующих», — заявил российский лидер.

Ранее Путин заявил, что заседания на саммите межгосударственного объединения БРИКС в широком и узком составе прошли успешно. Он отметил, что повестками для обсуждения стали актуальные международные вопросы, взаимодействие в политике и безопасности, а также в экономике и гуманитарной сфере.