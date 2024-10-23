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07:13, 23 октября 2024Силовые структуры

Россиянина осудили на 12,5 года за шпионаж в пользу Украины

ФСБ: жителя Комсомольска-на-Амуре осудили на 12,5 года за шпионаж для Украины

Фото: Nikolay Gyngazov / Global Look Press

Хабаровский краевой суд приговорил жителя Комсомольска-на-Амуре к 12,5 годам лишения свободы за шпионаж на оборонном предприятии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на УФСБ России по региону.

Россиянин будет отбывать наказание в колонии строгого режима. Он признан виновным по статье 275 («Государственная измена») УК РФ.

По данным ведомства, мужчина в интернете связался с представителем главного управления разведки Министерства обороны Украины. Для них он собирал информацию об оборонном предприятии Хабаровского края, чтобы противник смог совершить на данном объекте диверсию.

Ранее сотрудники ФСБ задержали 51-летнего жителя Крыма за агентурную работу на Службу безопасности Украины.

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      Екатерина Кашурникова
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