Российская авиация уничтожила временную базу ВСУ в Харьковской области авиабомбами ФАБ-500

Под Харьковом российские военные авиабомбами ФАБ-500 уничтожили базу ВСУ

В Харьковской области российские военные уничтожили временную базу Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом в среду, 23 октября, сообщает Telegram-канал Shot.

По данным издания, разведка своевременно обнаружила скопление украинских военных из подразделений 217-й и 125-й бригады территориальной обороны в районе Богуславки. Получив информацию об этом, российская авиация посредством СУ-34 нанесла удар авиабомбами ФАБ-500. Сообщается о ликвидации 30 украинских военнослужащих.

Ранее 23 октября в сети разошлось видео, на котором росгвардейцы уничтожили диверсионно-разведывательную группу ВСУ при попытке прорваться в Курскую область.