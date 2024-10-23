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13:17, 23 октября 2024Россия

Российские войска уничтожили американскую БМП Bradley в Курской области

Минобороны заявило об уничтожении американской БМП Bradley в Курской области

Фото: Jo Yong-Hak / Reuters

Российские войска уничтожили американскую боевую машину пехоты (БМП) Bradley в Курской области. Об этом журналистам сообщили в Минобороны России.

Помимо того, Вооруженным силам (ВС) России удалось уничтожить еще две БМП, семь боевых бронированных машин, три артиллерийских орудия и станцию радиоэлектронной борьбы.

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Ранее Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» заявил, что в Курской области среди техники Вооруженных сил Украины заметили американские танки Abrams. Утверждается, что танк использовали при уничтожении домов в селе Новоивановка. Abrams появился под прикрытием боевой машины пехоты (БМП) Bradley.

Украинские войска вторглись в Курскую область утром 6 августа, в приграничном регионе до сих пор идут бои. В этом субъекте, а также в Белгородской и Брянской областях ввели режим контртеррористической операции. 10 сентября стало известно, что российские войска начали масштабное контрнаступление в приграничье.

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      Никита Абрамов
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