Умер актер из сериала «Гастролеры»

Российский актер из сериала «Гастролеры» Сергей Белый умер на 68-м году жизни

Российский актер Сергей Белый умер на 68-м году жизни. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру».

Согласно представленной на сайте информации, артиста не стало 7 октября. Причины и обстоятельства его смерти не указываются. Зрителям Белый известен по роли в сериале «Гастролеры» Сергея Жигунова.

Актер родился в 1957 году, в 1983 году он окончил Пермский Государственный институт культуры. Сергей Белый также принимал участие в таких проектах, как «Испытательный срок», «Пепел», «Город особого назначения» и другие.

