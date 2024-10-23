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12:51, 23 октября 2024Культура

Умер актер из сериала «Гастролеры»

Российский актер из сериала «Гастролеры» Сергей Белый умер на 68-м году жизни
Сергей Белый

Сергей Белый. Кадр: фильм «Пепел»

Российский актер Сергей Белый умер на 68-м году жизни. Информация об этом появилась на портале «Кино-театр.ру».

Согласно представленной на сайте информации, артиста не стало 7 октября. Причины и обстоятельства его смерти не указываются. Зрителям Белый известен по роли в сериале «Гастролеры» Сергея Жигунова.

Актер родился в 1957 году, в 1983 году он окончил Пермский Государственный институт культуры. Сергей Белый также принимал участие в таких проектах, как «Испытательный срок», «Пепел», «Город особого назначения» и другие.

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