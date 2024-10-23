В Баку жестоко расправились со звездой известного сериала нулевых

Звезду «Графа Крестовского» Иосифа Ткача и его супругу жестоко убили в Баку

С актером Иосиф Ткачом, известным по роли в криминальном сериале «Граф Крестовский» и его женой Людмилой жестоко расправились в Баку. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство внутренних дел Азербайджана.

Как сообщает источник, все произошло 22 октября в Насиминском районе столицы Азербайджана. Также имеется информация, что супругов без признаков жизни обнаружили дома. По подозрению в совершении преступления был задержан 51-летний Ислам Надиев. Предполагаемые мотивы и подробности совершенного преступления не раскрываются, продолжается следствие.

Большую часть жизни Иосиф Ткач работал в Азербайджанском государственном академическом русском драматическом театре имени Самеда Вургуна. В 2004 году сыграл эпизодическую роль врача в известном российском сериале «Граф Крестовский». Его жена до пенсии работала учительницей. На момент смерти супругам было 85 и 80 лет соответственно.

Ранее сообщалось, что звезду сериалов «Глухарь» и «Марш Турецкого» нашли бездыханным в своей квартире в Москве.