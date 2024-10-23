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09:20, 23 октября 2024Бывший СССР

В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

На подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

О какой критической инфраструктуре идет речь, глава ОВА не уточнил. Где именно расположен получивший повреждения объект, также не известно.

Утром 23 октября в городе Умань Черкасской области Украины раздались взрывы. Они прозвучали на фоне воздушной тревоги.

Днем ранее, 22 октября, стало известно о повреждениях критической инфраструктуры в Сумах. Информацию об этом подтвердили местные власти.

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      Екатерина Грищенко
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