В Херсонской области сообщили о повреждении критической инфраструктуры

Глава ОВА Прокудин: в Херсонской области повреждена критическая инфраструктура

На подконтрольной Киеву части Херсонской области был поврежден объект критической инфраструктуры. Об этом сообщил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

О какой критической инфраструктуре идет речь, глава ОВА не уточнил. Где именно расположен получивший повреждения объект, также не известно.

Утром 23 октября в городе Умань Черкасской области Украины раздались взрывы. Они прозвучали на фоне воздушной тревоги.

Днем ранее, 22 октября, стало известно о повреждениях критической инфраструктуры в Сумах. Информацию об этом подтвердили местные власти.