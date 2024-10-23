Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
11:32, 23 октября 2024Силовые структуры

В рамках дела бывшего адвоката Пашаева задержали его сослуживца

В Донецке по делу экс-адвоката Пашаева задержан его сослуживец Гасанов
Эльман Пашаев

Эльман Пашаев . Фото: Belkin Alexey / News.ru / Globallookpress.com

В Донецке в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержали его сослуживца — Фаика Гасанова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, правозащитник предлагал заключенным, поехавшим в зону специальной военной операции, отсидеться в тылу за деньги через подельника.

Как уточнил каналу источник в 95-м стрелковом полку, Гасанов — земляк экс-адвоката и «правая рука» командира Виктора Москаленко с позывным «Сид». Предположительно, через него правозащитник и получал деньги.

Гасанова уже доставили в Москву на допрос.

О задержании Эльмана Пашаева стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом выманил 45 миллионов рублей у блогерши Елены Блиновской и ее мужа, пообещав супругам избежать уголовного преследования. Пашаева также подозревают в целом ряде афер в зоне конфликта между Россией и Украиной.

Что думаешь? Оцени!
      Олеся Мицкевич
      Обсудить
      Последние новости

      «Вы идиотка». На Западе раскритиковали главу Минфина Британии из-за слов о Путине и новой помощи Киеву

      Режиссер «Гардемаринов» отреагировала на сообщения об ухудшении состояния

      Труп выпал из катафалка посреди дороги

      Путин предложил сформировать список государств-партнеров БРИКС

      Россиянам отсоветовали брать ипотеку

      Раскрыта полезная для здоровья ежедневная норма кофе

      Разработан новый препарат для лечения рака

      В России одобрили закон о борьбе с фиктивными браками мигрантов

      По факту расправы над россиянином в массовой поножовщине возбуждено дело

      В рамках дела бывшего адвоката Пашаева задержали его сослуживца

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше