В рамках дела бывшего адвоката Пашаева задержали его сослуживца

В Донецке по делу экс-адвоката Пашаева задержан его сослуживец Гасанов

В Донецке в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержали его сослуживца — Фаика Гасанова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Предположительно, правозащитник предлагал заключенным, поехавшим в зону специальной военной операции, отсидеться в тылу за деньги через подельника.

Как уточнил каналу источник в 95-м стрелковом полку, Гасанов — земляк экс-адвоката и «правая рука» командира Виктора Москаленко с позывным «Сид». Предположительно, через него правозащитник и получал деньги.

Гасанова уже доставили в Москву на допрос.

О задержании Эльмана Пашаева стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом выманил 45 миллионов рублей у блогерши Елены Блиновской и ее мужа, пообещав супругам избежать уголовного преследования. Пашаева также подозревают в целом ряде афер в зоне конфликта между Россией и Украиной.