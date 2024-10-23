В рамках дела бывшего адвоката Пашаева задержали его сослуживца

В Донецке в рамках уголовного дела, возбужденного в отношении бывшего адвоката Эльмана Пашаева, задержали его сослуживца — Фаика Гасанова. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
Предположительно, правозащитник предлагал заключенным, поехавшим в зону специальной военной операции, отсидеться в тылу за деньги через подельника.
Как уточнил каналу источник в 95-м стрелковом полку, Гасанов — земляк экс-адвоката и «правая рука» командира Виктора Москаленко с позывным «Сид». Предположительно, через него правозащитник и получал деньги.
Гасанова уже доставили в Москву на допрос.
О задержании Эльмана Пашаева стало известно 17 сентября. По версии следствия, он обманом выманил 45 миллионов рублей у блогерши Елены Блиновской и ее мужа, пообещав супругам избежать уголовного преследования. Пашаева также подозревают в целом ряде афер в зоне конфликта между Россией и Украиной.