В Турции сообщили об угрозе войны со стороны Запада

Топкурулу: Запад будет угрожать Турции войной из-за вступления в БРИКС

Запад собирается угрожать Турции войной в случае, если Анкара вступит в БРИКС. Об этом агентству РИА Новости заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

«В случае реализации членства БРИКС существует возможность угрожать Турции войной через горячие деньги нью-йоркских и лондонских банкиров, которые вошли в Турцию за последний год, и через вооруженные силы, сформированные вокруг Турции», — сообщил политик.

Он подчеркнул, что Анкаре остается лишь противостоять данным угрозам, «встав рядом со своими естественными союзниками». Топкурулу отметил, что Турции следует объединиться с Россией, Ираном, Сирией и Ираком, добавив, что самый короткий путь к этому лежит через членство в БРИКС.

Ранее сообщалось, что Россия поставила перед БРИКС новую стратегическую цель — уход от использования доллара США. «Санкции против России подчеркнули необходимость финансовой независимости, что сделало программу дедолларизации не только желательной, но и необходимой», — написал колумнист портала UnHerd Томас Фази.