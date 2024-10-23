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04:17, 23 октября 2024Мир

В Турции сообщили об угрозе войны со стороны Запада

Топкурулу: Запад будет угрожать Турции войной из-за вступления в БРИКС

Фото: Maksim Konstantinov / Global Look Press

Запад собирается угрожать Турции войной в случае, если Анкара вступит в БРИКС. Об этом агентству РИА Новости заявил заместитель председателя турецкой партии Vatan («Родина») Хакан Топкурулу.

«В случае реализации членства БРИКС существует возможность угрожать Турции войной через горячие деньги нью-йоркских и лондонских банкиров, которые вошли в Турцию за последний год, и через вооруженные силы, сформированные вокруг Турции», — сообщил политик.

Он подчеркнул, что Анкаре остается лишь противостоять данным угрозам, «встав рядом со своими естественными союзниками». Топкурулу отметил, что Турции следует объединиться с Россией, Ираном, Сирией и Ираком, добавив, что самый короткий путь к этому лежит через членство в БРИКС.

Ранее сообщалось, что Россия поставила перед БРИКС новую стратегическую цель — уход от использования доллара США. «Санкции против России подчеркнули необходимость финансовой независимости, что сделало программу дедолларизации не только желательной, но и необходимой», — написал колумнист портала UnHerd Томас Фази.

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