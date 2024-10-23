В Узбекистане назвали наказание для квадроберов

МВД Узбекистана пригрозило наказанием взрослым, увлекающимся квадробингом

МВД Узбекистана пригрозило арестом до 15 суток взрослым гражданам, увлекающимся квадробингом. Такое наказание назвала пресс-служба министерства в Telegram.

«Действия совершеннолетних граждан, увлекающихся субкультурой квадробинга, также подпадают под административную ответственность», — заявили в ведомстве.

Взрослым квадроберам грозит наказание по статье административного кодекса о мелком хулиганстве. Речь идет о штрафе от 90 до 140 долларов или аресте до 15 суток.

Квадроберы переодеваются в животных. Они носят не только маски, но и бутафорские хвосты. Последователи субкультуры также могут передвигаться на четырех конечностях и есть корм для животных. В некоторых случаях они кусают людей, уподобляясь поведению собак. Многие квадроберы называют свое увлечение игрой. При этом россияне выражают беспокойство из-за набирающей популярность субкультуры.