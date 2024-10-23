Военный эксперт высказался о снабжении ВСУ в Курской области

Военный эксперт Глазунов рассказал о нехватке снабжения ВСУ в Курской области

Вооруженным силам Украины (ВСУ) не хватает снабжения в Курской области, считает военный эксперт, доцент кафедры политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Олег Глазунов. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался об оснащении украинской стороны.

«У них не хватает ни сил, ни боеприпасов. Как видите, мы контролируем воздушное пространство над Курской областью, то есть у нас есть преимущество в воздухе, а если есть преимущество в воздухе, невозможно подвезти боеприпасы, невозможно подвезти пополнение. Даже отступление здесь тоже практически невозможно. У кого преимущество в воздухе, тот и выиграл сражение. У тех, кто остались в Курской области, этих вооруженных частей и бригад Украины, у них только один шанс — мелкими группами пытаться выбраться на территорию Украины», — сказал он.

Такого отступления как планомерный отход на новые позиции уже не получится, поэтому у нас преимущество и в воздухе, и в живой силе, и в технике, так что это все в порядке вещей Олег Глазунов военный эксперт

Как сообщило Минобороны, российские силы сорвали попытку ВСУ подвезти технику, боеприпасы и солдат на курское направление. Российские военные группировки войск «Север» применили гаубицы «Гвоздика» для уничтожения подкрепления противника, уточнили в ведомстве.