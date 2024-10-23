Врач объяснил причины горечи во рту

Гастроэнтеролог Парамонов: для борьбы с рефлюксом нужно не лежать после еды

Частой причиной горечи во рту является рефлюксная болезнь, рассказал гастроэнтеролог Алексей Парамонов. Причины горечи во рту и способы ее избежать он объяснил в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Парамонова, в норме горечь должна поступать в двенадцатиперстную кишку, которая расположена ниже желудка, и спускаться по кишечнику дальше. «Но при рефлюксе происходит иначе: желчь поступила в кишку, а кишка по разным причинам отправляет ее не вниз, а вверх — в желудок. В желудке она смешивается с кислым желудочным соком и может быть выброшена дальше — в пищевод, глотку и на язык», — объяснил врач.

Для борьбы с рефлюксом, рассказал гастроэнтеролог, после еды нужно не лежать два-три часа, не поднимать тяжести, не давать нагрузки на пресс, а также не переедать, чтобы желудок не растягивался и не выталкивал содержимое в пищевод.

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