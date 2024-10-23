Врач указала на необычную пользу черного хлеба

Эндокринолог Калошина: черный хлеб помогает снизить риски развития атеросклероза

Черный хлеб отличается по своим свойствам от белого, рассказала врач-эндокринолог Мария Калошина. На необычную пользу такого хлеба она указала в беседе с РИА Новости.

По ее словам, в черном хлебе чуть больше полезного жира, чем в белом, поскольку зерно, используемое для темной муки, более маслянистое и менее переработанное, чем для белой. «Жиры, содержащиеся в хлебе, имеют высокую пищевую ценность для организма, поскольку являются ненасыщенными. Это те жиры, которые помогают снизить риски развития атеросклероза, снижают инсулинорезистентность, снижают воспалительные процессы в организме», — объяснила Калошина.

Также врач обратила внимание на то, что черный хлеб можно считать полезнее белого с точки зрения пищевой ценности: в ржаной муку содержится практически в два раза больше пищевых волокон, чем в белой пшеничной муке высшего сорта, из которой пекут белый хлеб. Пищевые волокна помогают испытывать чувство насыщения, дольше задерживаются в кишечнике, тормозят всасывание сахара, выводят излишки жира, помогают росту полезной микрофлоры, отметила эндокринолог.

При этом калорийность белого и черного хлеба практически одинакова, говорит Калошина. Выбирая вид черного хлеба, она призвала учитывать, что в него могут добавлять различные сахара для улучшения вкусового качества. «Также семечки и различные сухофрукты хоть и считаются полезной едой, но по калорийности этот хлеб будет выше в половину от такого же, но без них», — заключила врач.

Ранее диетолог рассказала о последствиях полного отказа от хлеба. По ее словам, если не есть хлеб, может возникнуть дефицит питательных веществ.