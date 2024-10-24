Диетолог назвала помогающий худеть сезонный фрукт

Гастроэнтеролог Дианова: хурма может стать частью диеты

Хурма может стать частью диетического питания, рассказала гастроэнтеролог, гепатолог, диетолог Нурия Дианова. Помогающий худеть сезонный фрукт она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По ее словам, в хурме содержится мало калорий. «Низкокалорийными продуктами в диетологии считаются те, которые имеют менее 50 килокалорий в 100 граммах продукта. В хурме на этот вес приходится 67 килокалорий», — объяснила Дианова.

Однако врач предупредила, что диета на одной хурме и дефиците калорий может быть опасна. Она рассказала, что содержащиеся в хурме волокна надолго дарят чувство сытости, но также долго покидают желудочно-кишечный тракт, и при частом употреблении хурмы могут возникнуть запоры. Вместо монодиеты на хурме Дианова посоветовала изредка добавлять этот фрукт в рацион, с ним можно съесть орехи и запить этот перекус чашкой чая. В неделю она порекомендовала есть хурму один-два раза.

Ранее диетолог Юлия Чехонина рассказала о последствиях полного отказа от хлеба. По ее словам, если не есть хлеб, может возникнуть дефицит питательных веществ.