Двух туристов нашли бездыханными в разных отелях одного курорта с разницей в пару часов

Daily Mail: двух туристов нашли без признаков жизни в разных отелях Крита

Двух британских туристов нашли без признаков жизни в разных отелях курорта Греции с разницей в пару часов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Одну женщину обнаружили бездыханной в номере гостиницы в Херсониссосе на Крите днем ​​23 октября. Сын 71-летней британки вызвал скорую помощь, но спасти туристку не удалось.

В тот же день в другом отеле Херсониссоса нашли 68-летнего мужчину без сознания. Его доставили в больницу на скорой, но он тоже не выжил.

Местная полиция расследует оба случая. Предполагается, что у обоих иностранцев были проблемы со здоровьем, однако правоохранителям предстоит провести вскрытия, чтобы определить точную причину произошедшего.

В октябре пожилая американка попала под мусоровоз в Амстердаме. Путешественницу спасти не удалось.