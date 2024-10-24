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18:04, 24 октября 2024Путешествия

Двух туристов нашли бездыханными в разных отелях одного курорта с разницей в пару часов

Daily Mail: двух туристов нашли без признаков жизни в разных отелях Крита

Фото: Erik Karits / Unsplash

Двух британских туристов нашли без признаков жизни в разных отелях курорта Греции с разницей в пару часов. Об этом сообщило издание Daily Mail.

Одну женщину обнаружили бездыханной в номере гостиницы в Херсониссосе на Крите днем ​​23 октября. Сын 71-летней британки вызвал скорую помощь, но спасти туристку не удалось.

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В тот же день в другом отеле Херсониссоса нашли 68-летнего мужчину без сознания. Его доставили в больницу на скорой, но он тоже не выжил.

Местная полиция расследует оба случая. Предполагается, что у обоих иностранцев были проблемы со здоровьем, однако правоохранителям предстоит провести вскрытия, чтобы определить точную причину произошедшего.

В октябре пожилая американка попала под мусоровоз в Амстердаме. Путешественницу спасти не удалось.

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      Мария Борисова
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