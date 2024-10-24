Фанатке вампиров дали совет по реализации своего фетиша в постели

Секс-коуч Рич Юзвяк дал совет женщине — фанатке вампиров, мечтающей о реализации в постели своего фетиша, связанного с кровью и укусами. Письмо читательницы и ответ специалиста опубликовало издание Slate.

По словам женщины, она хотела бы перевести игры с партнером на новый уровень — с покусыванием шеи искусственными клыками, однако она боится травм. «Полагаю, реалистичные заостренные протезы клыков могут причинить настоящие раны (мой стоматолог говорит мне при каждом посещении, что челюсть — самая сильная мышца в человеческом теле). Думаю, короткие, неострые клычки из пластика или резины подойдут для этой задачи», — написала она. Также девушка призналась, что рассматривает возможность изготовить клыки самостоятельно из ортодонтических фиксаторов.

В ответ Юзвяк сослался на мнение популярного в США мастера по изготовлению искусственных клыков, работающего под псевдонимом «отец Себастьян». Мастер, специализирующийся на вампирской культуре, рекомендует никогда не использовать протезы зубов для кусания — велик риск повреждения сосудов или заражения бактериями, содержащимися в слюне. «"Никогда не делайте ран на шее", — сказал он», — процитировал мастера Юзвяк.

Ранее Юзвяк дал совет женщине, потерявшей интерес к 74-летнему мужу после того, как он оказался прикован к постели. По словам автора письма, до того, как ее муж получил инвалидность после операции на сердце, их сексуальная жизнь была насыщенной, а теперь ей приходится менять ему подгузники.