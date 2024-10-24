Гинеколог предупредила беременных об опасности популярного блюда

Гинеколог Соломахина: в суши могут быть опасные для беременных листерии

Суши могут быть опасны для беременных женщин из-за риска развития инфекций, рассказала акушер-гинеколог Ирина Соломахина. Об опасности популярного блюда она предупредила беременных женщин в беседе с «Газетой.Ru».

В суши могут быть бактерии листерии, вызывающие листериоз, отметила она. «У здоровых людей с сильной иммунной системой заболевание обычно проявляется легкими симптомами или ограничивается пищевым отравлением. Однако беременные женщины находятся в группе повышенного риска — заболеваемость листериозом у них выше в 10-100 раз», — уточнила Соломахина.

У беременных с листериозом наблюдаются лихорадка, озноб, боли в мышцах, тошнота, диарея, заболевание может привести к заражению плода, выкидышу, преждевременным родам, предупредила доктор.

Заражение матери листериозом происходит при употреблении продуктов, которые не прошли достаточную термическую обработку: рыбы, мяса, сыров, непастеризованных молочных продуктов, сырых овощей и фруктов, добавила Соломахина. Она заверила, что бактерии можно уничтожить только при температуре не менее 100ºС, поэтому запеченные роллы или другие термически обработанные блюда безопаснее.

Ранее доцент кафедры пищевых технологий и биоинженерии РЭУ имени Г. В. Плеханова Елена Мясникова рассказала россиянам о признаках опасной инфекции в готовой еде из доставки. Она призвала обязательно обращать внимание на внешний вид всех ингредиентов готового блюда, их консистенцию, запах и вкус.