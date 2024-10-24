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19:35, 24 октября 2024Россия

Губернатор сообщил о смерти мужчины из-за взрыва в российском регионе

Гладков сообщил о смерти жителя поселка Октябрьский из-за взрыва боеприпаса

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Взрыв боеприпаса в поселке Октябрьский Белгородской области привел к смерти мирного жителя. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, сердце пострадавшего остановилось до прибытия врачей скорой помощи. «В результате детонации боеприпаса в поселке различные повреждения выявлены в семи частных домовладениях: выбиты окна, посечены фасады, входные группы, заборы и надворные постройки», — написал Гладков.

Он подчеркнул, что информация о последствиях уточняется.

Ранее беспилотники Вооруженных сил Украины атаковали сразу четыре населенных пункта Белгородской области: город Шебекино, село Графовка, поселок Октябрьский и село Ясные Зори. Под удар попала машина, социальный объект, многоквартирный жилой дом и сельскохозяйственное предприятие.

ЖЗЛ
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